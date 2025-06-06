В столице Прикамья продолжается ремонт дорог

В Свердловском районе продолжаются работы на улице Лихвинской на участке от Старцева до Братской и на участке улицы Братской от Лихвинской до Пермского НПО «Биомед». Площадь ремонта участков общей длиной 2,5 км составит 16 930 кв. метров. Подрядная организация уже отфрезеровала старое покрытие и уложила выравнивающий слой, а после получения результатов лабораторных испытаний уложит и верхний слой покрытия.