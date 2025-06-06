В столице Прикамья продолжается ремонт дорог

В Орджоникидзевском районе стартовал ремонт улицы Лянгасова на участке длиной 750 метров от дома № 135 до дома № 96а, рассказали в МКУ «Пермблагоустройство». Площадь ремонта проезжей части составит 13 860 кв. метров. Сейчас здесь ведется фрезерование асфальтобетонного покрытия и замена бортовых камней.
В Ленинском районе подрядчик начал работы на участках улицы Куйбышева от Советской до Монастырской и от Ленина до Екатерининской. Ведется фрезерование асфальтобетонного покрытия. Здесь отремонтируют тротуары, установят знаки, на обновленную проезжую часть нанесут разметку.
В Свердловском районе продолжаются работы на улице Лихвинской на участке от Старцева до Братской и на участке улицы Братской от Лихвинской до Пермского НПО «Биомед». Площадь ремонта участков общей длиной 2,5 км составит 16 930 кв. метров. Подрядная организация уже отфрезеровала старое покрытие и уложила выравнивающий слой, а после получения результатов лабораторных испытаний уложит и верхний слой покрытия.
В Кировском районе начаты работы на участке улицы Светлогорской от Калинина до путепровода длиной 760 метров. Площадь ремонта составит более 10 тысяч кв. метров. Сейчас ведется фрезерование старого слоя проезжей части. После ремонта установят дорожные знаки и восстановят разметку.