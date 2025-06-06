В Ростове пожарные спасли от огня двух птенцов куропатки

В Ростове-на-Дону во время тушения сухой травы пожарные МЧС спасли двух птенцов куропатки. Цыплят отнесли на безопасное расстояние от огня, и через время за своим выводком вернулась мать. Птица увела малышей от людей и огненной стихии.
— Эта история произошла в районе улицы Луговой, там на днях пламя от вспыхнувшего грузовика перекинулось на камыш. Огонь полыхал совсем рядом с гнездом, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Напомним, ландшафтный пожар, о котором идет речь, произошел 4 июня. В этом случае огонь прошел 300 кв. метров. На месте работали 23 человека, использовалось семь единиц техники.
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