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В Ростове пожарные спасли от огня двух птенцов куропатки

Птенцов куропатки спасли во время тушения камышей в Ростове-на-Дону.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону во время тушения сухой травы пожарные МЧС спасли двух птенцов куропатки. Цыплят отнесли на безопасное расстояние от огня, и через время за своим выводком вернулась мать. Птица увела малышей от людей и огненной стихии.

— Эта история произошла в районе улицы Луговой, там на днях пламя от вспыхнувшего грузовика перекинулось на камыш. Огонь полыхал совсем рядом с гнездом, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Напомним, ландшафтный пожар, о котором идет речь, произошел 4 июня. В этом случае огонь прошел 300 кв. метров. На месте работали 23 человека, использовалось семь единиц техники.

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