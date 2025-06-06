В Ростове пожарные спасли от огня двух птенцов куропатки

В Ростове-на-Дону во время тушения сухой травы пожарные МЧС спасли двух птенцов куропатки. Цыплят отнесли на безопасное расстояние от огня, и через время за своим выводком вернулась мать. Птица увела малышей от людей и огненной стихии.