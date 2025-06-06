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В аэропорту Перми задержали один рейс до Москвы

Вылет самолета перенесли на 1,5 часа.

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Источник: Комсомольская правда

Утром в пятницу, 6 июня, в Перми задержали вылет самолета, следующего до московского аэропорта Внуково. Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейс авиакомпании «Победа» ДР 434 должен был отправиться в 6.10. По факту самолет улетел в Москву с опозданием на полтора часа — в 7.33.

Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности полетов в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры в аэропортах Домодедово и Жуковский длились около полутора часов, во Внуково — около часа.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил, что сегодня утром силами ПВО минобороны было уничтожено шесть беспилотников, летевших на столицу.