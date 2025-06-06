В аэропорту Перми задержали один рейс до Москвы

Ранее в Росавиации сообщали, что для обеспечения безопасности полетов в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничительные меры в аэропортах Домодедово и Жуковский длились около полутора часов, во Внуково — около часа.