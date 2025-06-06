Поэт, блогер или шоумен? Кем жители Владивостока видят Пушкина в XXI веке

На календаре — 6 июня. В этот день вся страна вспоминает о культурном наследии, которое оставил нам Александр Сергеевич Пушкин — великий поэт, основоположник современного литературного языка и символ русской словесности.
Корреспондент ИА PrimaMedia прошёлся по улицам Владивостока, чтобы узнать, жива ли сегодня память о Пушкине: какие его произведения до сих пор находят отклик у горожан и почему отдельные строки остаются на слуху спустя почти два века.
В рамках блиц-опроса жители поделились своими любимыми произведениями, рассказали, за что ценят поэта, и пофантазировали, кем бы он мог быть в наши дни — от блогера до организатора праздников.