В Лиде девочка застряла между бетонными плитами, оступившись во время игры. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси.
«В Лиде спасатели освободили девочку, застрявшую в бетонных плитах», — сказано в сообщении.
В МЧС уточнили, что очевидцы сообщили информацию о том, что на улице Школьной в Лиде между бетонных плит перекрытия затряла девочка. Спасатели, приехавшие на место, с помощью специального инструмента освободили ребенка. В пресс-службе уточнили, что медицинская помощь девочка не понадобилась.
Удалось установить, что ребенок играла на сложенных плитах. В какой-то момент девочка оступилась и упала между ними. Самостоятельно выбраться у нее не получилось.
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