В Лиде девочка застряла между бетонными плитами, оступившись во время игры

В МЧС уточнили, что очевидцы сообщили информацию о том, что на улице Школьной в Лиде между бетонных плит перекрытия затряла девочка. Спасатели, приехавшие на место, с помощью специального инструмента освободили ребенка. В пресс-службе уточнили, что медицинская помощь девочка не понадобилась.