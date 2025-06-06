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В Лиде девочка застряла между бетонными плитами, оступившись во время игры

В Лиде сотрудники МЧС помогли девочке, застрявшей в бетонных плитах.

Источник: Комсомольская правда

В Лиде девочка застряла между бетонными плитами, оступившись во время игры. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале МЧС Беларуси.

«В Лиде спасатели освободили девочку, застрявшую в бетонных плитах», — сказано в сообщении.

В МЧС уточнили, что очевидцы сообщили информацию о том, что на улице Школьной в Лиде между бетонных плит перекрытия затряла девочка. Спасатели, приехавшие на место, с помощью специального инструмента освободили ребенка. В пресс-службе уточнили, что медицинская помощь девочка не понадобилась.

Удалось установить, что ребенок играла на сложенных плитах. В какой-то момент девочка оступилась и упала между ними. Самостоятельно выбраться у нее не получилось.

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