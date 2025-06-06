В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня

«Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повысить дисциплину среди водителей», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.