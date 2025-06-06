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В Москве таксистов начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня

Таксистов в Москве начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Таксистов в Москве начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня, за ее отсутствие грозит штраф 5 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«Таксистов начнут проверять на наличие аттестации с 6 июня. Рейды будут проводить инспекторы МАДИ вместе с сотрудниками Госавтоинспекции», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что штраф за отсутствие аттестации составляет 5 тысяч рублей, согласно статье 10.14 КоАП Москвы.

«Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повысить дисциплину среди водителей», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.