Трех выдающихся красноярцев удостоили звания Почетного гражданина города

Каждый из Почетных граждан Красноярска оставил яркий след не только в истории города, но и всего края. Так, Виктор Кардашов в 1992 году возглавил администрацию Центрального района. Под его руководством была благоустроена набережная Енисея в районе Большого концертного зала, создана Академия борьбы имени Д. Г. Миндиашвили, возведен мемориал воинам-интернационалистам. Сегодня он — депутат Законодательного Собрания края.