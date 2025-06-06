Трех выдающихся красноярцев удостоили звания Почетного гражданина города

По старой доброй традиции в День города проходит торжественная церемония чествования выдающихся земляков, получивших звание «Почетный гражданин Красноярска». Сегодня, 6 июня, в администрации краевой столицы приветствовали Виктора Кардашова, Леонида Сабинина и Валентину Ярошевскую.
Каждый из Почетных граждан Красноярска оставил яркий след не только в истории города, но и всего края. Так, Виктор Кардашов в 1992 году возглавил администрацию Центрального района. Под его руководством была благоустроена набережная Енисея в районе Большого концертного зала, создана Академия борьбы имени Д. Г. Миндиашвили, возведен мемориал воинам-интернационалистам. Сегодня он — депутат Законодательного Собрания края.
Леонид Сабинин внес значительный вклад в развитие спорта в крае как основатель регбийной школы.
Наконец, Валентина Ярошевская — бессменный руководитель Краеведческого музея с 1980 года. Ее вклад — сохранение исторического наследия Красноярска.