Солнце, шведский стол и стресс: стоит ли брать с собой в отпуск маленького ребенка

Однако если родители все-таки решились отправиться с малышом в отпуск (например, не было возможности оставить его под опекой старших родственников), им стоит быть готовыми к тому, что в пути ребенок может плакать, кричать, проявлять беспокойство из-за непривычной обстановки и шума. Это может стать проблемой как для самих мамы и папы, так и для других пассажиров самолета, поезда и иного транспорта.