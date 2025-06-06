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Снова задержки: омичи не смогли вовремя улететь в Москву

В омском аэропорту 6 июня наблюдались задержки ряда рейсов в Москву, что вызвало неудобства для пассажиров.

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Источник: Freepik

Утром рейс из Омска должен был вылететь в 5:10, но отправился только в 5:31. Задержка составила 21 минуту.

Более серьёзно пострадал рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Он должен был вылететь в 6:30, но фактический вылет был перенесён на 8:15. В то же время следующий рейс в Домодедово вылетел почти по расписанию.

Рейс из Омска в Астану авиакомпании Qazaq Air, запланированный на 19:10, также задержался. Теперь самолёт отправится в 23:20. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании и проверять актуальную информацию заранее.