Снова задержки: омичи не смогли вовремя улететь в Москву

Утром рейс из Омска должен был вылететь в 5:10, но отправился только в 5:31. Задержка составила 21 минуту.
Более серьёзно пострадал рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». Он должен был вылететь в 6:30, но фактический вылет был перенесён на 8:15. В то же время следующий рейс в Домодедово вылетел почти по расписанию.
Рейс из Омска в Астану авиакомпании Qazaq Air, запланированный на 19:10, также задержался. Теперь самолёт отправится в 23:20. Пассажирам рекомендуется следить за изменениями в расписании и проверять актуальную информацию заранее.