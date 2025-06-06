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Жара перед грозовым фронтом ненадолго вернется в Самару в ближайшие выходные

Жители Самары вновь станут свидетелями сильной жары.

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Жители Самары вновь станут свидетелями сильной жары. Но ненадолго.

Синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие выходные и следующую неделю. Специалисты предрекают жару до +30 граудсов в 7 июня.

Также, 9 и 10 июня столбик термометра может достигнуть уже +33 градусов.

А вот начиная с 11 июня Самару накроет грозовой фронт. Специалисты Приволжского УГМС обещают ливни, грозы и мощный ветер.

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