Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичных таксистов проверят на наличие аттестации

В Москве таксистов начали проверять на наличие аттестации, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Источник: РИА "Новости"

Рейды будут проводить сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) и Госавтоинспекции. Штраф за отсутствие аттестации составляет пять тысяч рублей.

«Инспекторы МАДИ ежедневно следят за соблюдением правил перевозки в такси и проводят проверки по всей Москве. Это помогает выявлять недобросовестных перевозчиков и повысить дисциплину среди водителей», — рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Закон о введении штрафа для водителей такси, не прошедших аттестацию на знание Москвы, подписал Сергей Собянин в мае. Согласно документу, водители должны знать расположение транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правила действия в ЧС и перевозки пассажиров.

В ходе оценивания проверяются только те знания, которые являются обязательными для приема на работу по закону о такси.