Столичных таксистов проверят на наличие аттестации

Закон о введении штрафа для водителей такси, не прошедших аттестацию на знание Москвы, подписал Сергей Собянин в мае. Согласно документу, водители должны знать расположение транспортных объектов, культурных и медицинских учреждений, маршрутов подъезда, а также правила действия в ЧС и перевозки пассажиров.