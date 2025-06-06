Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске Rolls-Royce кроссовер продают за 40 миллионов рублей

Машину можно получить в обмен на недвижимость.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске первый в истории Rolls-Royce кроссовер продают за 40 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск узнала из объявления на одном из сервисов по продаже автомобилей. Продавец отметил, что он собственник машины, а она сама дилерская.

— Автомобиль, который не требует рекламы и лишних слов! Потолок с кожаной обивкой, панорамной крышей, кожаный салон, автоматические шторки и массаж сидений, — говорится в объявлении.

Автомобиль 2019 года выпуска имеет также антибликовую проекцию, фирменную музыку, автоматическую регулировку дверей. Продавец готов предоставить два комплекта оригинальных колес и даже обменять машину на недвижимость.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что из-за ДТП в Свердловском районе Иркутска отключили свет.