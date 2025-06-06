В Иркутске Rolls-Royce кроссовер продают за 40 миллионов рублей

В Иркутске первый в истории Rolls-Royce кроссовер продают за 40 миллионов рублей. Об этом КП-Иркутск узнала из объявления на одном из сервисов по продаже автомобилей. Продавец отметил, что он собственник машины, а она сама дилерская.
— Автомобиль, который не требует рекламы и лишних слов! Потолок с кожаной обивкой, панорамной крышей, кожаный салон, автоматические шторки и массаж сидений, — говорится в объявлении.
Автомобиль 2019 года выпуска имеет также антибликовую проекцию, фирменную музыку, автоматическую регулировку дверей. Продавец готов предоставить два комплекта оригинальных колес и даже обменять машину на недвижимость.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что из-за ДТП в Свердловском районе Иркутска отключили свет.