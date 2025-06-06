Центр Ростова практически на месяц останется без горячей воды

«Ростовские тепловые сети» сообщили о новом этапе проверки тепловых сетей на прочность.
С 23 июня по 17 июля в городе начнется подготовка к предстоящему отопительному сезону. Специалисты проведут гидравлические испытания тепловых сетей, идущих от Центральной котельной, а также приостановят работу котельных № 3 и № 4 для проведения ремонтных работ.
В связи с этим, жители центральной части города временно останутся без горячей воды. Отключение коснется территории, ограниченной следующими улицами: Набережная реки Дон — Сиверса — Пушкинская — Соколова — Текучева — Театральный — Шолохова — 22-я и 23-я линии.
В то же время, в Северном жилом массиве, микрорайоне Темерник и в районе проспекта Ленина на 15 улицах подача воды будет осуществляться с пониженным давлением.
В Северном жилом массиве снижение давления затронет территорию в пределах улиц: Капустина — Пацаева — бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Каракумская — проспект Королева — проспект Космонавтов — Волкова. В районе «Темерник» давление снизится в границах улиц: Лелюшенко — Миронова — Думенко. В районе проспекта Ленина изменения коснутся улиц: Нансена — переулок Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — проспект Нагибина — Новаторов — Врубовая — переулок Актюбинский.
В компании заявили, что возобновление подачи горячей воды начнется с 30 июня. Однако, в случае обнаружения дефектов, сроки восстановления могут быть перенесены. Параметры горячего водоснабжения в полном объеме в Северном жилом массиве, в районе «Темерник» и в районе проспекта Ленина восстановят с 29 июня.