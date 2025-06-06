Центр Ростова практически на месяц останется без горячей воды

В компании заявили, что возобновление подачи горячей воды начнется с 30 июня. Однако, в случае обнаружения дефектов, сроки восстановления могут быть перенесены. Параметры горячего водоснабжения в полном объеме в Северном жилом массиве, в районе «Темерник» и в районе проспекта Ленина восстановят с 29 июня.