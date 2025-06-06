В Гурзуфе 6 июня откроется музей Пушкина

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Ремонт выполнили за счет средств федерального бюджета. Проведена реставрация и оснащение музея оборудованием, создана новая экспозиция. На работы ушло более 278 млн рублей.
Аксёнов добавил, что на реэкспозицию выставочного пространства музея из бюджета региона дополнительно выделили более 6 млн рублей. Для создания подлинной атмосферы пушкинской эпохи приобрели 47 уникальных музейных предметов.
Ранее стало известно, что в Симферополе прошло открытие выставки, посвященной 150-летию со дня рождения Сергея Сергеева-Ценского. Экспозиция носит название «Богатырь русской литературы». Представлено более 50 подлинных экспонатов.