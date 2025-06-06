Проезды к 45 образовательным учреждениям обновят в Самаре в 2025 году

В Самаре планируется привести в порядок 45 проездов, которые ведут к образовательным учреждениям. Об этом заявил мэр Иван Носков.
Глава города отметил, что самыми первыми будут отремонтированы наиболее проблемные участки дорожного полотна. Также, ведется работа по согласованию действий ресурсников.
Также, уровень дорог будет выровнен для стока воды.
Ранее мы писали, что в Самаре открыли сквер имени знаменитого советского физика и нобелевского лауреата Николая Баскова. Он расположен около дома № 3 по проспекту Ленина.
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