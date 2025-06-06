В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня.
Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, — 15 календарных дней.
Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал «Госуслуги».
Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.