В Ростовской области раскрыли сговор между городскими властями и застройщиком

По информации УФАС, победитель воспользовался необоснованным преимуществом, несмотря на то, что другие участники тендеров могли выполнить поставленные задачи в более ранние сроки. Более того, компания должна была передать заказчику квартиры до конца сентября 2023 года, а потом в четвертом квартале 2024 года, но к этому моменту жилье детям-сиротам так и не выдали.