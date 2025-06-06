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В Ростовской области раскрыли сговор между городскими властями и застройщиком

Сговор с застройщиком квартир для детей-сирот выявили в Ростовской области.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области администрацию Шахт и специализированного застройщика поймали на сговоре при проведении торгов по строительству и закупке квартир для детей-сирот. Обвинение Ростовского УФАС поддержал Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Специалисты антимонопольной службы выяснили, что местные власти объявили 36 аукционов на строительство многоквартирных домов с долевым участием. Поставленным условиям соответствовал только один застройщик, но сотрудничество с ним оказалось антиконкурентным.

По информации УФАС, победитель воспользовался необоснованным преимуществом, несмотря на то, что другие участники тендеров могли выполнить поставленные задачи в более ранние сроки. Более того, компания должна была передать заказчику квартиры до конца сентября 2023 года, а потом в четвертом квартале 2024 года, но к этому моменту жилье детям-сиротам так и не выдали.

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