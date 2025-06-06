Более 600 человек получили 100 баллов на ЦЭ

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Сто баллов то есть максимально возможный результат по профильным предметам в основной день проведения централизованного экзамена (ЦЭ) получили 622 человека, сообщает Минобразования.
В прошлом году, как напомнили в ведомстве, было 636 стобалльников. В нынешнем году высший результат выпускники получили по 13 предметам, больше всего — по математике (175 человек).
«Не смогли справиться с экзаменационной работой (получили ноль баллов) 64 выпускника (в 2024 — 64)», — отметили в министерстве.
Средний балл по каждому из предметов — более 50. К примеру, по математике 60,9 балла, по химии — 63,4; истории Беларуси — 65,9; обществоведению — 58,7; физике — 65,9 балла.
«Количество выпускников, которые по результатам ЦЭ получили неудовлетворительные отметки, незначительно», — также обратили внимание в образовательном ведомстве.
ЦЭ по предмету на выбор прошел 26 мая, а второй (по русскому и белорусскому языкам) — 29 мая. Тот, кто не смог сдать ЦЭ в мае, может сделать это 21 и 23 июня.
Как заявлял ранее замминистра образования Александр Кадлубай, ЦЭ проводится уже на протяжении трех лет. Эта форма, по его словам, зарекомендовала себя как объективная, прозрачная и организованная.
ЦЭ ввели в качестве итоговой аттестации для выпускников школ в 2023 году. Формат экзамена напоминает ЦТ, но экзамен — обязателен для всех, а тестирование сдают только поступающие в вузы. Результат ЦЭ тоже учитывается при поступлении.