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Эскизы благоустройства пляжей разработают в Самаре до 31 июля 2025 года

В Самаре начались торги по самым лучшим эскизам благоустройства местных пляжей.

Качество жизни в вашем регионе

В Самаре начались торги по самым лучшим эскизам благоустройства местных пляжей.

Аукцион был инициирован МАУ «Самарская набережная». На эти нужды будут направлены 165 тысяч рублей. У подрядчика будет время до 31 июля.

Ранее мы передавали предупреждения МЧС об опасностях купания.

Также стало известно о том, почему минтуризма по Самарской области выбрало именно такой новый логотип для туристической привлекательности региона.

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