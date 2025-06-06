Эскизы благоустройства пляжей разработают в Самаре до 31 июля 2025 года

В Самаре начались торги по самым лучшим эскизам благоустройства местных пляжей.
Аукцион был инициирован МАУ «Самарская набережная». На эти нужды будут направлены 165 тысяч рублей. У подрядчика будет время до 31 июля.
Ранее мы передавали предупреждения МЧС об опасностях купания.
Также стало известно о том, почему минтуризма по Самарской области выбрало именно такой новый логотип для туристической привлекательности региона.
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