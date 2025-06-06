Новый автобус № 4 свяжет станцию Обь и Новосибирский аэропорт Толмачёво

«Маршрут будет запущен по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Автобус позволит распределить потоки и перенести часть на железнодорожный транспорт. Это также повышает удобство для самих пассажиров — обширная сеть маршрутов электропоездов позволит жителям Новосибирска и Новосибирской области добраться до аэропорта с пересадкой на станции Новосибирск-Главный из всех направлений пригородного сообщения: южного, кузбасского и восточного», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.