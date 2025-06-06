Новый автобус № 4 свяжет станцию Обь и Новосибирский аэропорт Толмачёво

С понедельника, 9 июня, в Новосибирской области начнёт курсировать новый автобусный маршрут № 4, который соединит железнодорожную станцию Обь и аэропорт Толмачёво. Этот проект реализован по поручению губернатора области и призван обеспечить комфортное сообщение для пассажиров.
Автобус будет работать ежедневно по согласованному расписанию, полностью синхронизированному с графиком движения пригородных электропоездов. Это позволит жителям Новосибирска, а также Татарского, Чановского, Барабинского, Куйбышевского и других районов области быстро и удобно добираться до аэропорта с пересадкой на станции Обь.
«Маршрут будет запущен по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Автобус позволит распределить потоки и перенести часть на железнодорожный транспорт. Это также повышает удобство для самих пассажиров — обширная сеть маршрутов электропоездов позволит жителям Новосибирска и Новосибирской области добраться до аэропорта с пересадкой на станции Новосибирск-Главный из всех направлений пригородного сообщения: южного, кузбасского и восточного», — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.
Для удобства пассажиров, ожидающих поезда дальнего следования, зал ожидания на станции Обь работает круглосуточно.