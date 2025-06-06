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«Минсктранс» сделал заявление о работе общественного транспорта в Минске 7 июня

«Минсктранс» сказал про изменения в работе общественного транспорта 7 июня в Минске.

Источник: Комсомольская правда

«Минсктранс» сделал заявление о работе общественного транспорта в Минске 7 июня. Подробности сообщили в пресс-службе организации.

В «Минсктрансе» обратили внимание, что по причине открытия Национального футбольного стадиона, в субботу, 7 июня, в столице будет увеличено количество автобусов № 2с, 59, 84, 93, а также троллебусов № 3, 16, 34, 41. Уточняется, что указанный транспорт следует по Партизанскому проспекту и улице Ванеева. Кроме того, будет увеличено число трамваев № 6.

В пресс-службе добавили, что 7 июня будет также организована работа автобусов № 2д (станция метро «Тракторный завод» — стадион «Трактор») и № 966Э (станция метро «Автозаводская» — станция метро «Вокзальная»).

Ранее минский метрополитен предупредил об изменении графика движения поездов.

А еще метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 7 июня.

Тем временем «Минсктранс» сказал, когда включат кондиционеры в автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу 7 июня 2025 года.