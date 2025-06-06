«Минсктранс» сделал заявление о работе общественного транспорта в Минске 7 июня. Подробности сообщили в пресс-службе организации.
В «Минсктрансе» обратили внимание, что по причине открытия Национального футбольного стадиона, в субботу, 7 июня, в столице будет увеличено количество автобусов № 2с, 59, 84, 93, а также троллебусов № 3, 16, 34, 41. Уточняется, что указанный транспорт следует по Партизанскому проспекту и улице Ванеева. Кроме того, будет увеличено число трамваев № 6.
В пресс-службе добавили, что 7 июня будет также организована работа автобусов № 2д (станция метро «Тракторный завод» — стадион «Трактор») и № 966Э (станция метро «Автозаводская» — станция метро «Вокзальная»).
Ранее минский метрополитен предупредил об изменении графика движения поездов.
А еще метрополитен сделал важное заявление об оплате проезда 7 июня.
Тем временем «Минсктранс» сказал, когда включат кондиционеры в автобусах, троллейбусах, электробусах и трамваях.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу 7 июня 2025 года.