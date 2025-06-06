«Минсктранс» сделал заявление о работе общественного транспорта в Минске 7 июня

В «Минсктрансе» обратили внимание, что по причине открытия Национального футбольного стадиона, в субботу, 7 июня, в столице будет увеличено количество автобусов № 2с, 59, 84, 93, а также троллебусов № 3, 16, 34, 41. Уточняется, что указанный транспорт следует по Партизанскому проспекту и улице Ванеева. Кроме того, будет увеличено число трамваев № 6.