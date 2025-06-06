Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии спасли плутавшего несколько дней по Иремелю туриста с собакой

Госкомитет по ЧС рассказал об операции спасения туриста.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спасли заблудившегося при спуске с горы Иремель 36-летнего туриста. Об этом сообщили в региональном Госкомитете по ЧС.

По предоставленным данным, мужчина отправился в одиночный поход с собакой на гору еще 3 июня. Восхождение он начал из села Тюлюк Челябинской области. После успешного подъема он остался там на ночевку.

Спуск он начал 4 июня в условиях плотного тумана, в итоге он сбился с маршрута и оказался в районе хребта Аваляк и Тыгынских болот. Выбившись из сил, он нашел место, где работала сотовая связь и обратился за помощью. Спасательная операция закончилась успешно.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.