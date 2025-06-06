В Башкирии спасли плутавшего несколько дней по Иремелю туриста с собакой

Спуск он начал 4 июня в условиях плотного тумана, в итоге он сбился с маршрута и оказался в районе хребта Аваляк и Тыгынских болот. Выбившись из сил, он нашел место, где работала сотовая связь и обратился за помощью. Спасательная операция закончилась успешно.