На Предмостной площади в Красноярске могут появиться новые объекты: парк, кафе и центр для молодежи

Площадь участка, предназначенного для комплексного развития, составляет около 49,5 тысяч квадратных метров. В рамках данного проекта предусмотрено создание различных объектов, включая культурные и образовательные учреждения, кафе, парк, цирк и зверинец. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2029 годы.