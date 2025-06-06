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На Предмостной площади в Красноярске могут появиться новые объекты: парк, кафе и центр для молодежи

В Красноярске на Предмостной площади намечено строительство центра для детей и молодежи под названием «Площадь первых».

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Источник: Freepik

Об этом стало известно из постановления, опубликованного на сайте краевого правительства.

Площадь участка, предназначенного для комплексного развития, составляет около 49,5 тысяч квадратных метров. В рамках данного проекта предусмотрено создание различных объектов, включая культурные и образовательные учреждения, кафе, парк, цирк и зверинец. Реализация проекта запланирована на период с 2025 по 2029 годы.

Центр «Площадь первых» займет 27 тысяч квадратных метров и будет представлять собой четырехэтажное здание. На его строительство планируется выделить 4,5 миллиарда рублей.

В конце сентября губернатор Михаил Котюков сообщил об изменениях в планах: власти решили отказаться от строительства «Поздеев-центра» и хореографического колледжа на данной территории. Вместо этого в планах — создание центра технического творчества и Дворца молодежи.