Лишённый прав водитель с шестью пассажирами устроил погоню во Владивостоке

Как выяснилось, водитель не только управлял машиной без прав, но и перевозил шестерых пассажиров при разрешённой норме в четыре человека. В отношении мужчины составили семь протоколов за многочисленные административные нарушения. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.