Лишённый прав водитель с шестью пассажирами устроил погоню во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники ГАИ устроили погоню за автомобилем Toyota Vitz без номерных знаков. Инцидент произошёл на улице Днепровской, где водитель проигнорировал требование инспектора об остановке. Нарушитель попытался скрыться, но был задержан в районе улицы Тухачевского, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Мужчина вёл себя агрессивно, отказался предъявлять документы и оказал сопротивление, за что на него надели наручники. За рулем оказался 44-летний гражданин Узбекистана, ранее лишённый водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.
Как выяснилось, водитель не только управлял машиной без прав, но и перевозил шестерых пассажиров при разрешённой норме в четыре человека. В отношении мужчины составили семь протоколов за многочисленные административные нарушения. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.