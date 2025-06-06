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Лишённый прав водитель с шестью пассажирами устроил погоню во Владивостоке

ГАИ возбудила семь административных дел против 44-летнего водителя Toyota Vitz.

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Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке сотрудники ГАИ устроили погоню за автомобилем Toyota Vitz без номерных знаков. Инцидент произошёл на улице Днепровской, где водитель проигнорировал требование инспектора об остановке. Нарушитель попытался скрыться, но был задержан в районе улицы Тухачевского, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Мужчина вёл себя агрессивно, отказался предъявлять документы и оказал сопротивление, за что на него надели наручники. За рулем оказался 44-летний гражданин Узбекистана, ранее лишённый водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Как выяснилось, водитель не только управлял машиной без прав, но и перевозил шестерых пассажиров при разрешённой норме в четыре человека. В отношении мужчины составили семь протоколов за многочисленные административные нарушения. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.