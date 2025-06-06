Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железногорске мужчину поймали при запуске самодельного дрона

В Красноярском крае полицейские задержали жителя закрытого города за несанкционированный запуск беспилотника.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: ГУ МВД

В полиции рассказали, что 6 июня в дежурную часть позвонил человек, сообщивший, что с участка на улице Енисейская в Железногорске взлетел квадрокоптер. Стражи порядка отправились на место и задержали 47-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал, что занимается авиамоделированием, дрон он изготовил сам и официально зарегистрировал его надлежащим способом. Чтобы проверить настройки техники, железногорец поднял модель в воздух. Мужчина признался, что он знал о запрете на беспилотники на территории ЗАТО, но все же решил запустить дрон.

В полиции пояснили, что беспилотники изъяты. В действиях мужчины усматриваются правонарушения по ч. 1 ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» и ч. 5 ст. 11.5 КоАП «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что использование и запуск беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения запрещены.