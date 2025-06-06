В Железногорске мужчину поймали при запуске самодельного дрона

В полиции рассказали, что 6 июня в дежурную часть позвонил человек, сообщивший, что с участка на улице Енисейская в Железногорске взлетел квадрокоптер. Стражи порядка отправились на место и задержали 47-летнего местного жителя.
Мужчина рассказал, что занимается авиамоделированием, дрон он изготовил сам и официально зарегистрировал его надлежащим способом. Чтобы проверить настройки техники, железногорец поднял модель в воздух. Мужчина признался, что он знал о запрете на беспилотники на территории ЗАТО, но все же решил запустить дрон.
В полиции пояснили, что беспилотники изъяты. В действиях мужчины усматриваются правонарушения по ч. 1 ст. 11.4 КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» и ч. 5 ст. 11.5 КоАП «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.
Напоминаем, что использование и запуск беспилотных летательных аппаратов без специального разрешения запрещены.