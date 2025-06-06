В Железногорске мужчину поймали при запуске самодельного дрона

Мужчина рассказал, что занимается авиамоделированием, дрон он изготовил сам и официально зарегистрировал его надлежащим способом. Чтобы проверить настройки техники, железногорец поднял модель в воздух. Мужчина признался, что он знал о запрете на беспилотники на территории ЗАТО, но все же решил запустить дрон.