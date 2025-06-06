МЧС: два дома загорелись из-за попадания молнии в Беларуси

МЧС сообщило, что два дома загорелись из-за попадания молнии в Беларуси. Подробности сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.
«Предварительно из-за попадания молнии произошли 2 пожара в Могилевском и Бобруйском районах», — уточнили в сообщении.
Говорится, что информация про пожар в садовом товариществе «Строитель-1» Бобруйского района поступила в МЧС 5 июня, в четверг, примерно в 21.29. Соседи сказали, что в частном доме начался пожар. Установлено, что в указанном доме на момент возгорания никого не было — хозяйка 1955 года рождения проживает в Бобруйске.
Спасатели ликвидировали пожар. В результате случившегося была уничтожена кровля, а также повреждено имущество в мансардном помещении. Одной из рассматриваемых версий пожара называется попадание молнии.
В ведомстве добавили, что данные про случившийся пожар в садовом товариществе «Надея-Щежерь» Могилевского района поступили в МЧС примерно в 22.08. Приехавшие на место спасатели констатировали открытое горение дома. Хозяйка подтвердила, что внутри никого нет. Огнем были повреждены перекрытие, кровля и имущество, никто не пострадал. Возможной причиной пожара также указана молния.
МЧС сообщило, что в Беларуси загорелось два дома из-за молнии. Фото: mogilev.mchs.gov.by.
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