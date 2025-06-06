МЧС: два дома загорелись из-за попадания молнии в Беларуси

Говорится, что информация про пожар в садовом товариществе «Строитель-1» Бобруйского района поступила в МЧС 5 июня, в четверг, примерно в 21.29. Соседи сказали, что в частном доме начался пожар. Установлено, что в указанном доме на момент возгорания никого не было — хозяйка 1955 года рождения проживает в Бобруйске.