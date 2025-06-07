Кроссворд на 7 июня 2025

Сегодня, 7 июня, родился Поль Гоген — один из самых ярких и неоднозначных художников конца XIX века. Его картины полны ярких красок, мифов и культурных отсылок, далеких от европейских традиций. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить основные этапы его жизненного пути и творчества.