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Кроссворд на 7 июня 2025

Сегодня, 7 июня, родился Поль Гоген — один из самых ярких и неоднозначных художников конца XIX века. Его картины полны ярких красок, мифов и культурных отсылок, далеких от европейских традиций. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить основные этапы его жизненного пути и творчества.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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