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Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг восстанавливает работу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Сайт и мобильное приложение РЖД подверглись DDoS-атаке, холдинг старается как можно быстрее восстановить их работу, при этом кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме, сообщила компания.

«Наш сайт и мобильное приложение подверглись DDoS-атаке. Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», — говорится в сообщении в Telegram-канале РЖД.

Согласно данным сервиса отслеживая сбоев в интернете Downdetector, более 250 пользователей пожаловались на сбои в работе сайте и мобильного приложения РЖД по состоянию на 10.57 мск.