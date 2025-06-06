Власти Перми требуют снести торговый павильон на «блошином рынке»

По данным материалов дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, иск в конце мая был подан к ИП Владимиру Кирину. Согласно публичной кадастровой карте, на участке площадью 493 кв. м с разрешенным использованием под жилой дом находятся сразу три небольших строения. В онлайн-справочнике 2ГИС отмечается, что по адресу: ул. Подгорная, 47, расположен торговый павильон, в котором работают магазины по продаже спецодежды и обуви, а также антиквариата.