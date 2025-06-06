В Воронеже жители пяти улиц и четырех переулков останутся без воды 10 июня

Во вторник, 10 июня, в доме № 2а по улице МОПРа в Воронеже пройдут плановые работы по замене запорной арматуры диаметром 600 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 6 июня. Из-за этого с 9:00 до 19:00 не будет холодной воды у жителей пяти улиц и четырех переулков.
Все дома будут отключены от ресурса на переулках Сквозном, Заречном, Казанском и улице Круглой. Частично без воды останутся четыре улицы:
— МОПРа (№№ 2а, 8б, 12а, 18б, 3, 15, 15/1, 19/1, 5 — 71);
— Арзамасская (№№ 2а/1, 2 — «Воронежэнерго»);
— Нижняя (№№ 2 — 124);
— Щорса (№№ 4 — 66).
и дом № 1 по переулку Кавказскому.
Напомним, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.
— Куда важнее, что сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — уточнили в водоканале.