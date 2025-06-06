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В Воронеже жители пяти улиц и четырех переулков останутся без воды 10 июня

Коммунальщики заменят запорную арматуру диаметром 600 мм.

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Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 10 июня, в доме № 2а по улице МОПРа в Воронеже пройдут плановые работы по замене запорной арматуры диаметром 600 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 6 июня. Из-за этого с 9:00 до 19:00 не будет холодной воды у жителей пяти улиц и четырех переулков.

Все дома будут отключены от ресурса на переулках Сквозном, Заречном, Казанском и улице Круглой. Частично без воды останутся четыре улицы:

— МОПРа (№№ 2а, 8б, 12а, 18б, 3, 15, 15/1, 19/1, 5 — 71);

— Арзамасская (№№ 2а/1, 2 — «Воронежэнерго»);

— Нижняя (№№ 2 — 124);

— Щорса (№№ 4 — 66).

и дом № 1 по переулку Кавказскому.

Напомним, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

— Куда важнее, что сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, — уточнили в водоканале.