В Воронеже жители пяти улиц и четырех переулков останутся без воды 10 июня

Во вторник, 10 июня, в доме № 2а по улице МОПРа в Воронеже пройдут плановые работы по замене запорной арматуры диаметром 600 мм. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж сегодня, 6 июня. Из-за этого с 9:00 до 19:00 не будет холодной воды у жителей пяти улиц и четырех переулков.