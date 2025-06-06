В Воронеже изменятся схемы движения двух маршрутов

С понедельника, 9 июня, в Воронеже изменятся маршруты автобусов № 13 и № 74. Об этом сообщили в управлении транспорта 6 августа.
Маршрут № 13 будет временно продлен до остановки «ВАСО», а автобусы проследуют по улице Димитрова, Ленинскому проспекту и улице Героев Стратосферы.
Они начнут курсировать с остановки «мкр. Нефтебаза» и будут двигаться по улицам Ильюшина, Димитрова, Ленинскому проспекту, Героев Стратосферы и Циолковского до конечной остановки «ВАСО». На обратном пути маршрут пройдет по улице Героев Стратосферы, Ленинскому проспекту, а затем по улицам Димитрова и Ильюшина до «мкр. Нефтебаза».
Что касается маршрута № 74, он теперь будет заезжать к ТРЦ «Московский проспект» при движении в Северный микрорайон. Этот маршрут ранее осуществлялся только временно, пока проводились аварийные работы на инженерных сетях у путепровода.
Автобусы будут отправляться от остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6» и следовать по улицам 9 января, 45-й Стрелковой дивизии, Беговой, Новгородской, Владимира Невского, бульвару Победы, затем по улицам Шишкова, 45-й Стрелковой дивизии, Транспортной, Урицкого, Ленина, проспекту Революции, улицам Феоктистова, Мира, площади Генерала Черняховского и улице Кольцовской до конечной остановки «ж/д вокзал Воронеж-1».
На обратном пути автобусы будут двигаться по улицам Кольцовской, проспекту Революции, Ленина, Урицкого, Транспортной, 45-й Стрелковой дивизии, Шишкова, Московскому проспекту, бульвару Победы, далее по улицам Владимира Невского, Новгородской, Беговой и 45-й Стрелковой дивизии, а также 9 января до остановки «Филиал стоматологической поликлиники № 6».