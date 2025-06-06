В Воронеже изменятся схемы движения двух маршрутов

Они начнут курсировать с остановки «мкр. Нефтебаза» и будут двигаться по улицам Ильюшина, Димитрова, Ленинскому проспекту, Героев Стратосферы и Циолковского до конечной остановки «ВАСО». На обратном пути маршрут пройдет по улице Героев Стратосферы, Ленинскому проспекту, а затем по улицам Димитрова и Ильюшина до «мкр. Нефтебаза».