В омских маршрутках стоимость проезда сохранится прежней до осени

Перевозчики частных маршруток Омска приняли решение не повышать стоимость проезда как минимум до осени. Об этом представители транспортных организаций рассказали на заседании совета СРО «Омские перевозчики».
По словам представителей организации, рынок пассажирских перевозок стабилизировался, и в текущий момент нет необходимости в увеличении тарифов.
«Думаю, до сентября — точно. А дальше все будет зависеть от экономической ситуации: если цены на ГСМ, запчасти или ремонт резко вырастут, будем думать. Если расходы будут расти умеренно, возможно, удастся продержаться без повышения до зимы. Но такого, как раньше, когда цены на проезд не менялись по три года, уже точно не будет», — отметил один из представителей СРО в интервью порталу Om1.
Тем временем в муниципальном транспорте с 1 июля стоимость проезда все же возрастет. Для пассажиров автобусов, троллейбусов и трамваев цена билета при оплате картами увеличится с 35 до 38 рублей, а при оплате наличными — с 40 до 45 рублей.
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