В омских маршрутках стоимость проезда сохранится прежней до осени

«Думаю, до сентября — точно. А дальше все будет зависеть от экономической ситуации: если цены на ГСМ, запчасти или ремонт резко вырастут, будем думать. Если расходы будут расти умеренно, возможно, удастся продержаться без повышения до зимы. Но такого, как раньше, когда цены на проезд не менялись по три года, уже точно не будет», — отметил один из представителей СРО в интервью порталу Om1.