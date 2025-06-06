Ветеран СВО из Заларинского района получил новый «Москвич» с ручным управлением

— Павел Валентинович ушел на СВО в 2022 году. Служил в составе отряда «БАРС». В 2023 году получил тяжелое ранение. Лишился ног. После длительного лечения в госпиталях вернулся к семье в родной поселок Залари. Вместе с супругой воспитывает трех дочерей, младшей дочке 4 года. Автомобиль станет надежным помощником не только в домашних делах, но и в общественной деятельности ветерана, — поделился Игорь Кобзев.