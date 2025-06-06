Ветеран СВО из Заларинского района получил новый «Москвич» с ручным управлением

Фонд «Защитники Отечества» продолжает реализовывать важную программу поддержки участников специальной военной операции. В рамках этой инициативы Павел Ветров из поселка Залари стал третьим ветераном в Иркутской области, получившим специально оборудованный автомобиль «Москвич» с ручным управлением. Об этом у себя в тг-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
— Павел Валентинович ушел на СВО в 2022 году. Служил в составе отряда «БАРС». В 2023 году получил тяжелое ранение. Лишился ног. После длительного лечения в госпиталях вернулся к семье в родной поселок Залари. Вместе с супругой воспитывает трех дочерей, младшей дочке 4 года. Автомобиль станет надежным помощником не только в домашних делах, но и в общественной деятельности ветерана, — поделился Игорь Кобзев.
Машина позволит ему решать бытовые вопросы, участвовать в патриотических мероприятиях и продолжать работу по увековечиванию памяти бойцов. В ближайшее время транспортное средство дополнительно оборудуют специальным подъемником для коляски.
Эта социальная инициатива была предложена заместителем министра обороны Анной Цивилёвой и получила поддержку на самом высоком уровне. Программа помощи ветеранам продолжается — уже через месяц четвертый участник СВО в Иркутской области получит аналогичный автомобиль.