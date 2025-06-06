В ночь с 10 на 11 июня в Иркутске жители увидят «клубничную луну»

В Иркутске в ночь с на 11 июня жители смогут увидеть астрономическое явление — «клубничную луну». Это первое летнее полнолуние в этом году. Об этом КП-Иркутск сообщила Яндекс. Погода. В этот раз луна будет очень близко к Земле за последние 18,6 лет. Спутник будет казаться золотистым.