В ночь с 10 на 11 июня в Иркутске жители увидят «клубничную луну»

В Иркутске в ночь с на 11 июня жители смогут увидеть астрономическое явление — «клубничную луну». Это первое летнее полнолуние в этом году. Об этом КП-Иркутск сообщила Яндекс. Погода. В этот раз луна будет очень близко к Земле за последние 18,6 лет. Спутник будет казаться золотистым.
— Луна взойдёт 10 июня около 22:18 по местному времени. В эти часы луну будет очень хорошо видно. Для обзора рекомендуется выбрать место с открытым видом на юго-восток, подальше от городского света, — рассказали специалисты.
Июньское полнолуние будет самым низким в Северном полушарии до 2043 года.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что 7−9 июня в Иркутской области ожидается 4 и 5 класс пожароопасности лесов.