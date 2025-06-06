Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь с 10 на 11 июня в Иркутске жители увидят «клубничную луну»

Луна будет очень близко к земле за последние 18,6 лет.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске в ночь с на 11 июня жители смогут увидеть астрономическое явление — «клубничную луну». Это первое летнее полнолуние в этом году. Об этом КП-Иркутск сообщила Яндекс. Погода. В этот раз луна будет очень близко к Земле за последние 18,6 лет. Спутник будет казаться золотистым.

— Луна взойдёт 10 июня около 22:18 по местному времени. В эти часы луну будет очень хорошо видно. Для обзора рекомендуется выбрать место с открытым видом на юго-восток, подальше от городского света, — рассказали специалисты.

Июньское полнолуние будет самым низким в Северном полушарии до 2043 года.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 7−9 июня в Иркутской области ожидается 4 и 5 класс пожароопасности лесов.