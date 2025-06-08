Ответы на кроссворд от 7 июня 2025: интересные факты про Поля Гогена

2. Друг

В 1888 году Гоген некоторое время жил у Ван Гога в Арле и работал вместе с ним. Их сотрудничество закончилось ссорой, вызванной первым приступом помешательства Ван Гога. 25 октября Гоген приехал в Арль, чтобы обсудить создание «мастерской Юга», но вскоре обсуждение снова переросло в конфликт: Гоген был недоволен беспорядком Ван Гога, а тот не понимал, почему Гоген не принимает его идеи. В конце концов, не прийдя к соглашению, Гоген решил уехать. 23 декабря, после очередной ссоры, Ван Гог напал на него с бритвой, но Гоген смог остановить друга. В ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха. На следующий день его поместили в психиатрическую лечебницу, а Гоген, сообщив о происшествии Тео, брату Винсента, покинул Арль, так и не навестив Ван Гога.