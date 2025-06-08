Ответы на кроссворд от 7 июня 2025: интересные факты про Поля Гогена

По горизонтали:
1. Писсарро
Гоген был знаком с импрессионистом Камилем Писсарро еще до 1874 года, но с 1878 года они стали друзьями. В 1879 году Гоген начал принимать участие в выставках импрессионистов, что способствовало его признанию как художника. Летом 1879 года он жил у Писсарро в Понтуазе, где писал сады и сельские пейзажи, напоминающие работы Писсарро, стиль которых он сохранял до 1885 года.
2. Друг
В 1888 году Гоген некоторое время жил у Ван Гога в Арле и работал вместе с ним. Их сотрудничество закончилось ссорой, вызванной первым приступом помешательства Ван Гога. 25 октября Гоген приехал в Арль, чтобы обсудить создание «мастерской Юга», но вскоре обсуждение снова переросло в конфликт: Гоген был недоволен беспорядком Ван Гога, а тот не понимал, почему Гоген не принимает его идеи. В конце концов, не прийдя к соглашению, Гоген решил уехать. 23 декабря, после очередной ссоры, Ван Гог напал на него с бритвой, но Гоген смог остановить друга. В ту же ночь Ван Гог отрезал себе мочку уха. На следующий день его поместили в психиатрическую лечебницу, а Гоген, сообщив о происшествии Тео, брату Винсента, покинул Арль, так и не навестив Ван Гога.
3. Дух
Картина Поля Гогена «Забава злого духа» имеет неоднозначную интерпретацию. Главная идея — противостояние жизни, представленной богиней Хиной, и смерти, символом которой служит маска. На переднем плане между двумя женщинами изображены два красных фрукта, которые могут символизировать искушение. Женщины находятся перед выбором, ведущим либо к вечной жизни, либо к смерти.
4. Плод
Картина Поля Гогена «Женщина, держащая плод» написана в 1893 году во время первого визита художника на Таити. Главная фигура, таитянка с плодом, рассматривается искусствоведами как символ Евы. Гоген, часто обращавшийся к религиозной тематике, видел в жительницах Таити первобытность и экзотичность, которые он связывал с библейским образом. Впоследствии полотно приобрел московский купец И. А. Морозов, и оно оставалось в его коллекции до 1948 года. Сейчас картина находится в Государственном Эрмитаже. В 1970 году с изображением картины вышла почтовая марка СССР.
5. Таити
С детства испытывая тягу к экзотическим местам и считая цивилизацию «болезнью», Гоген в 1891 году отправился на Таити, стремясь таким образом «слиться с природой». Он жил в Папеэте, где создал 80 полотен. После короткого возвращения во Францию в 1893 — 1895 годах, вызванного болезнью и финансовыми трудностями, он навсегда покинул Европу и остался в Океании.
6. Цветок
Картина Поля Гогена «Женщина с цветком» была написана в 1891 году. Гоген прибыл на Таити в июне и в книге «Ноа Ноа» описал события, предшествовавшие созданию картины. Женщина, изображенная на полотне, была соседкой художника. Однажды она зашла в его хижину, чтобы посмотреть на картины, но, испугавшись, убежала, когда Гоген пытался сделать ее набросок. Спустя час она вернулась в нарядном платье и с цветком в волосах. Женщина переоделась в европейскую одежду, навязанную таитянам французскими миссионерами, прежде чем согласиться на портрет.
7. Музей
Музей Поля Гогена — это художественная галерея в японском стиле, посвященная жизни и творчеству художника на Таити. Музей был основан в 1965 году в Папеари по инициативе Патрика О’Райли. Участок для музея был выделен правительством Французской Полинезии на берегу моря рядом с ботаническим садом. В коллекции музея насчитывается около 350 экспонатов, включая пять оригинальных работ Гогена, резные ложки, деревянные и керамические скульптуры, а также его письма и гравюры.
По вертикали:
1. Перу
Поль Гоген провел свои первые семь лет жизни в Перу, где воспитывался матерью. Яркие впечатления детства, такие как экзотическая природа, национальные костюмы и беззаботная жизнь в поместье дяди в Лиме, сформировали его характер и привили страсть к путешествиям и тропическим странам.
2. Дикарь
Фильм «Дикарь» — французская драма Эдуарда Делюка, основанная на биографии Поля Гогена. В центре сюжета — период жизни художника, когда он покидает Париж и отправляется на Таити в поисках нового творческого пути. Главную роль сыграл Венсан Кассель.
3. Христос
Полотно «Желтый Христос» было написано Полем Гогеном осенью 1889 года в Понт-Авене. Вместе с картиной «Зеленый Христос» оно считается одним из центральных произведений символизма. Картина выполнена в технике клуазонизм, которая разделяет изображение на цветовые плоскости с причудливо изогнутыми контурами, напоминающими эмаль или витраж. Использование чистых контрастных цветов создает декоративный эффект, меняет линию горизонта и ломает привычную перспективу. Фигуры становятся плоскими и напоминают тени.
4. Моэм
Жизнь Поля Гогена послужила основой для романа Сомерсета Моэма «Луна и грош». Главный герой, Чарльз Стрикленд, английский брокер, бросает семью и карьеру ради живописи, но умирает от проказы. Название романа, не раскрытое в тексте, вероятно, заимствовано из рецензии The Times Literary Supplement на другой роман Моэма, где герой «так занят тоской по луне, что не замечает шестипенсовика у ног». В письме 1956 года Моэм написал: «Ища шестипенсовик на земле, вы упускаете Луну». Это также отражает описание Гогена биографом Мейером-Грефе, что он всегда стремился к чему-то другому.
5. Дега
Писсарро познакомил Гогена с Эдгаром Дега, который стал его верным сторонником. Дега не только покупал картины Гогена, но и убеждал Дюрана-Рюэля, торговца картин, написанных импрессионистами, делать то же самое. В результате Дега стал владельцем около десяти произведений Гогена, включая «Прекрасную Анжелу», «Женщину с плодом манго» и «Хину и Тефатоу».
Интересные факты о Поле Гогене:
- «Когда свадьба?» — картина Поля Гогена, созданная на Таити в 1892 году. По возвращении во Францию она встретила равнодушие публики: на выставке у Дюран-Рюэля в 1893 году получила лишь несколько положительных отзывов. Гоген выставил работу за 1500 франков, но никто ее так и не купил. В 2015 году картина была приобретена музеем Катара за рекордные 300 миллионов долларов, став одной из самых дорогих покупок в истории искусства.
- «Кувшин-автопортрет» — уникальная керамическая скульптура Поля Гогена, созданная им в 1889 году. Кувшин изображает голову художника с закрытыми глазами и отрезанным ухом, на лице которого изображены подтеки, напоминающие кровь. Создание кувшина было вдохновлено двумя травмирующими событиями: инцидентом с Ван Гогом, отрезавшим себе ухо, и казнью, которую увидел Гоген. Кувшин был выполнен в технике, вдохновленной японской керамикой Такатори, а его форма отсылает к перуанской керамике из коллекции матери Гогена.
- Культурный центр Поля Гогена расположен в Атуоне на острове Хива-Оа Маркизских островов, Французская Полинезия. Центр посвящен жизни и творчеству художника, который прожил здесь последние три года и был похоронен на кладбище Голгофы. Официальное открытие состоялось 8 мая 2003 года, в день 100-летия его смерти. Для посетителей создан специальный маршрут, раскрывающий личность и творчество Гогена, его разрыв с обществом и художественные поиски.
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