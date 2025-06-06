Жителям воронежской Россоши вернули воду после коммунальной аварии

Жителям Россоши Воронежской области дали воду 6 июня, устранив коммунальную аварию. Ограничения были связаны с неисправностью задвижки на очистных сооружениях. Об этом рассказали в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.
Новое насосное оборудование, которое прибыло из другого региона, установили на станции в Россоши в 3:00. После этого осушили полости. Водоснабжение дали рано утром — в 6:00.
Напомним, коммунальная авария произошла 4 июня. Тогда на насосной станции сломалась задвижка. Россошь осталась без воды. В городе спустя сутки ввели режим ЧС. Прокуратура организовала проверку.