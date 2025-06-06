На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство животных из приютов

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Летняя выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет на ВДНХ в Москве 8 июня, сообщается на сайте мэра и правительства.
«На ВДНХ 8 июня с 11.00 до 17.00 пройдет первая в этом году летняя выставка-пристройство животных… Рядом с Музеем городского хозяйства Москвы, павильон № 5 “Физика”, новых хозяев будут ждать подопечные городских приютов “Зеленоград” и “Зоорассвет” ГБУ “Доринвест”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что посетители смогут познакомиться с 20 собаками и кошками и забрать домой понравившегося питомца прямо с выставки, предварительно заключив договор. Все хвостатые социализированы, доброжелательно настроены к людям, здоровы и привиты. С собаками можно будет поиграть и погулять по территории, а кошек — погладить.
«Сейчас в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных, готовых к переезду в новый дом. С некоторыми из них также можно будет заочно познакомиться на выставке с помощью печатных каталогов», — уточняется в сообщении.