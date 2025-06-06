На ВДНХ в Москве пройдет выставка-пристройство животных из приютов

Отмечается, что посетители смогут познакомиться с 20 собаками и кошками и забрать домой понравившегося питомца прямо с выставки, предварительно заключив договор. Все хвостатые социализированы, доброжелательно настроены к людям, здоровы и привиты. С собаками можно будет поиграть и погулять по территории, а кошек — погладить.