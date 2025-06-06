Омск станет частью международного флешмоба «В красных платьях»

6 июля Омск присоединится к международному проекту «В красных платьях» (18+), который впервые пройдёт в нашем городе. Это яркое мероприятие, ориентированное на женщин, призвано раскрыть их потенциал и напомнить о красоте и женственности. Флешмоб станет частью глобальной акции, которая охватывает города России, а также Турцию, Италию и Грецию.
Как рассказала «Омскрегиону» соорганизатор события, руководитель танцевально-оздоровительного центра «Успех» Оксана Таран, проект помогает женщинам раскрывать себя в любом возрасте, а также дарит окружающим заряд женской энергии и природной красоты. Участницы в Омске уже начали подготовку: разучивают танец, посещают мастер-классы и участвуют в нетворкингах.
Проект стартовал в 2018 году и за семь лет объединил более 30 тысяч женщин от Калининграда до Владивостока. В 2025 году акцию поддержат города России, а также несколько стран за рубежом. Мероприятия с флешмобами будут проходить всё лето, а 6 июля одновременно с Омском акции состоятся в Санкт-Петербурге, Томске, Архангельске, Саратове, Абакане и Ярославле.
В рамках флешмоба мужчины традиционно подарят женщинам красные розы в знак уважения и восхищения. Также участников ждут фотосессия и запись видеоролика. Для участия требуется обязательная регистрация.
Условия участия:
- женщины 18+ и подростки с 14 лет (с присутствием мамы, бабушки или родственницы);
- красное платье или костюм с юбочной частью (брюки не допускаются);
- туфли на каблуке или платформе, сандалии, босоножки на каблучках, балетки (кеды и кроссовки не приветствуются).
Зарегистрироваться можно по ссылке.