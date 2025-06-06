Омск станет частью международного флешмоба «В красных платьях»

Проект стартовал в 2018 году и за семь лет объединил более 30 тысяч женщин от Калининграда до Владивостока. В 2025 году акцию поддержат города России, а также несколько стран за рубежом. Мероприятия с флешмобами будут проходить всё лето, а 6 июля одновременно с Омском акции состоятся в Санкт-Петербурге, Томске, Архангельске, Саратове, Абакане и Ярославле.