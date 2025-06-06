В Красноярске назвали лучшие варианты подработки от 100 тысяч и выше

Самые высокие вакансии: велокурьер (от 169 тысяч на руки), водитель категории В (на автомобиле компании — от 140 до 250 тысяч рублей в месяц). Работник склада (от 110 до 200 тысяч в месяц). А еще выездной представитель банков (от 140 до 250 тысяч рублей).