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В Красноярске назвали лучшие варианты подработки от 100 тысяч и выше

Можно ли в Красноярске хорошо зарабатывать без образования и опыта.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

В Красноярске назвали лучшие варианты подработки (или постоянного места работы — кому как нравится), где не требуется диплома о специальном образовании. Как сообщает «Проспект Мира» со ссылкой на портал hh.ru, за последний месяц там зафиксировано 738 вакансий такого характера, где работодатель готов принять сотрудников даже без опыта.

Самые высокие вакансии: велокурьер (от 169 тысяч на руки), водитель категории В (на автомобиле компании — от 140 до 250 тысяч рублей в месяц). Работник склада (от 110 до 200 тысяч в месяц). А еще выездной представитель банков (от 140 до 250 тысяч рублей).

Чаще всего подработку предлагают по таким направлениям, как продавцы-кассиры. и консультанты, курьеры, уборщики, менеджеры по продажам и другие.