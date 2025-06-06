Около 20% научных организаций в России получают гранты РНФ

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 20% российских научных организаций получают гранты Российского научного фонда (РНФ), более 30% докторов наук пользуются его поддержкой. Об этом доложил генеральный директор РНФ Владимир Беспалов на заседании Комиссии по научно-технологическому развитию РФ.
«Деятельность РНФ носит всероссийский характер. Сейчас в среднем каждая пятая в стране научная организация является грантополучателем фонда. Более трети докторов наук и четверти всех кандидатов наук в России проводят свои исследования при поддержке РНФ», — рассказал Беспалов, которого цитирует пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
С 2025 года фонд участвует в реализации трех национальных проектов по обеспечению технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Фонд объявил конкурсы в рамках двух нацпроектов. Провести все конкурсные процедуры, определить победителей, заключить грантовые соглашения и перечислить средства планируется до 15 октября 2025 года, сообщил гендиректор.
«Общий объем финансирования, предусмотренный в федеральном бюджете для РНФ на 2025 год по национальным проектам технологического лидерства, составляет 1,3 млрд руб. Результатом поддержанных Фондом проектов должны стать 30 технологий или прототипов», — отметил Беспалов.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании подчеркнул важность учета поддержанных РНФ работ по созданию высокотехнологичной продукции при планировании программы исследований нацпроектов по достижению технологического лидерства страны. Чернышенко отметил эффективный опыт РНФ в проведении научной экспертизы и подчеркнул важность эффективного взаимодействия РНФ с экспертным корпусом РАН. Данные информационно-аналитической системы РНФ, как напомнил вице-премьер, должны быть синхронизированы с сервисами домена «Наука и инновации».