Около 20% научных организаций в России получают гранты РНФ

С 2025 года фонд участвует в реализации трех национальных проектов по обеспечению технологического лидерства: «Новые материалы и химия», «Средства производства и автоматизации», «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Фонд объявил конкурсы в рамках двух нацпроектов. Провести все конкурсные процедуры, определить победителей, заключить грантовые соглашения и перечислить средства планируется до 15 октября 2025 года, сообщил гендиректор.