Остановка четырех троллейбусов у ТЦ «Шайба» переносится дальше

Сейчас троллейбусы выполняют межрейсовый отстой на разворотной площадке посередине дороги. Из-за этого они не успевают вовремя подъехать к остановке у ТЦ «Шайба», что вынуждает пассажиров садиться со второй полосы.
В будущем транспортные потоки между двумя остановками хотят разделить. Так, в новом троллейбусном павильоне в дальнейшем планируется перенести остановки нескольких маршрутов:
маршруты № 3, 57, 94 и 15 (в сторону площади Чаадаева через проспект Героев);
маршруты № 48, 69, 10 и 25 (в направлении поселка Сортировочный и ул. Кузбасская);
маршруты № 95 и 8 (в сторону поселка Дубравный).
Решение пока не окончательное и будет принято после того, как свое мнение выскажут нижегородцы. По мнению минтранса, это позволит обезопасить горожан при посадке и высадке из транспорта на двух павильонах, чтобы пассажиры не бегали между двумя остановками, а выбиразу сразу удобное место посадки.
«Кроме того, данное решение протестирует концепцию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с остановками по направлениям и заложит основу для возможного будущего ТПУ “Тоннель Московского вокзала”, — уточнили в ведомстве. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 430 нижегородцев оштрафовали за безбилетный проезд в 2025 году.