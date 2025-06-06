Остановка четырех троллейбусов у ТЦ «Шайба» переносится дальше

Решение пока не окончательное и будет принято после того, как свое мнение выскажут нижегородцы. По мнению минтранса, это позволит обезопасить горожан при посадке и высадке из транспорта на двух павильонах, чтобы пассажиры не бегали между двумя остановками, а выбиразу сразу удобное место посадки.