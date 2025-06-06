В Нижнем Новгороде простились с хоккейным арбитром Сергеем Балашовым

Судейскую карьеру Сергей Балашов начал с юношеских соревнований в 1983. Матчи первой лиги стал обслуживать в 1990. До этого как хоккеист тренировался в нижегородском «Торпедо» и выступал за клубы Дальнегорска и Порт-Ванино.