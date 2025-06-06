В домах культуры Самарской области откроются креативные пространства для молодежи

В Нефтегорске на базе ДК «Нефтяник» откроется молодежный центр «КреативХаб “МОст”», где будут проводить мастер-классы, создавать медиа-контент и развивать творческие проекты. В Сызрани в ДК «Авангард» заработает креативное пространство «ВМесте» с медиазоной, beauty-коворкингом и арт-встречами.