В домах культуры Самарской области откроются креативные пространства для молодежи

В 2025 году в Самарской области заработают новые креативные площадки на базе обновлённых домов культуры. Проект реализуется по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в рамках региональной программы «Культурные люди».
В домах культуры, модернизированных за счёт нацпроекта «Культура» и областного бюджета, появятся театральные и ремесленные мастерские, студии звукозаписи, коворкинги и арт-пространства.
В Нефтегорске на базе ДК «Нефтяник» откроется молодежный центр «КреативХаб “МОст”», где будут проводить мастер-классы, создавать медиа-контент и развивать творческие проекты. В Сызрани в ДК «Авангард» заработает креативное пространство «ВМесте» с медиазоной, beauty-коворкингом и арт-встречами.
Пространства оборудуют современной техникой: камерами, ноутбуками, световым и звуковым оборудованием, сценами и проекторами. Всего в регионе отремонтировано более 50 объектов культуры и оснащено 75 учреждений.
Ранее мы писали, что в Самаре планируют привести в порядок фасады шести зданий, которые включены в список объектов культурного наследия.
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