На смену Хубулову: «Акрон» интересуется двумя 21-летними латиноамериканцами

Состав «молодых и звонких» может пополнить колумбиец или аргентинец.
Речь идет о Хуане Кородобе из загребского «Динамо» и Джеронимо Ривьере из ФК «Банфилд». Обоим 21 год и по три «горчичника». Первый в минувшем сезоне забил два мяча и трижды раз ассистировал (один пас — в квалификации Лиги Чемпионов).
Второй потенциальный новичок трижды сумел поразить ворота соперников за 16 матчей нынешнего чемпионата Аргентины. Плюс одна результативная передача.
Латиноамериканцев ищут на замену 24-летнему Владимиру Хубулову, пишет журналист «Чемпионата» Андрей Панков. Вероятно, он вернется после аренды в «Крылья Советов». За «Акрон» сыграл в 29 встречах, забил шесть голов.
Недавно Владислав Радимов заявил, что переломным моментом для тольяттинцев в РПЛ стала победа над «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
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