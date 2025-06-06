На смену Хубулову: «Акрон» интересуется двумя 21-летними латиноамериканцами

Речь идет о Хуане Кородобе из загребского «Динамо» и Джеронимо Ривьере из ФК «Банфилд». Обоим 21 год и по три «горчичника». Первый в минувшем сезоне забил два мяча и трижды раз ассистировал (один пас — в квалификации Лиги Чемпионов).