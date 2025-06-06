В Молдове отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина

КИШИНЕВ, 6 июн — Sputnik. День русского языка, который традиционно отмечается в день рождения великого русского классика Александра Сергеевича Пушкина, отпраздновали в Молдове возложением цветов к памятникам поэту и декламированием его бессмертных стихотворений.
В Кишиневе к бюсту Пушкина по случаю 226-летия со дня рождения поэта пришли представители общественности, дипломаты, политики, рядовые кишиневцы.
Посол России в Молдове Олег Озеров выразил надежду, что русский язык снова будет законодательно восстановлен в качестве языка межнационального общения в Молдове.
«Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто пришел сегодня, кто считает этот день праздником, кто считает этот день очень важным, потому что длительное время русский язык был языком межнационального общения в Республике Молдова. Мы мечтаем, что настанет тот день, когда он снова законодательно будет в этом качестве восстановлен, потому что это язык дружбы, это язык культуры, это язык, который дает людям понимание общего общежития, обогащает и культуру Республики Молдова, и все другие культуры», — отметил российский дипломат.
Церемония возложения цветов к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину прошла и в Оргееве. В мероприятии приняли участие представители городской администрации и активисты оппозиционнного блока «Победа».
В Приднестровье тоже сегодня вспоминают великого русского поэта. У городской библиотеки Тирасполя звучали стихи Пушкина, отрывки из воспоминаний его современников.
«Этот праздник объединяет людей по всему миру, всех, кто любит русский язык и кто знает, кто такой Пушкин. В этом его уникальность, его сила и мощь», — сказала для Sputnik Молдова глава Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.
В мероприятии также приняли участие представители Россотрудничества.
Напомним, что бессарабский период творчества Пушкина считается одним из самых плодотворных, пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных им в Кишиневе. Здесь русский классик написал такие знаменательные произведения, как «Кавказский пленник», «Цыганы» и «Бахчисарайский фонтан». Известно, что замысел «Евгения Онегина» у великого поэта родился также в бессарабской ссылке, здесь же Пушкин начал работу над будущим романом в стихах.