В Молдове отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина

«Я хочу выразить огромную благодарность всем тем, кто пришел сегодня, кто считает этот день праздником, кто считает этот день очень важным, потому что длительное время русский язык был языком межнационального общения в Республике Молдова. Мы мечтаем, что настанет тот день, когда он снова законодательно будет в этом качестве восстановлен, потому что это язык дружбы, это язык культуры, это язык, который дает людям понимание общего общежития, обогащает и культуру Республики Молдова, и все другие культуры», — отметил российский дипломат.