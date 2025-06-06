В Ангарске два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

В Ангарске выпускники узнают первые итоги единых государственных экзаменов. Школьники продемонстрировали выдающиеся результаты — два участника ЕГЭ получили максимальные 100 баллов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации округа. Анастасия Логинова из гимназии № 1 достигла наивысшего результата по литературе.
— Она автор двух книг — «Баттерфляй» и «Сказка Ленинградской коммуналки». А еще Настя стала героиней видеоролика «Ангарск. Традиции победителей», который был снят в этом году к докладу мэра Сергея Петрова. Учитель Анастасии Логиновой — Ирина Рыбаченок, — поделились в администрации.
Не менее впечатляющий результат показала Кира Комарицына из лицея № 2 имени М. К. Янгеля, получившая 100 баллов по химии. Девушка два года подряд становилась абсолютным победителем межрегионального химического турнира, подтверждая свои глубокие знания предмета. Получать знания юному химику помогала педагог Оксана Смолякова.
По данным Управления образования, в этом году литературу сдавали 60 выпускников, химию — 122, историю — 138 человек. Семь школьников показали высокие результаты по литературе в диапазоне от 80 до 100 баллов. В ближайшее время станут известны результаты экзаменов по математике, которые выпускники сдавали 27 мая.