В Ангарске два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

По данным Управления образования, в этом году литературу сдавали 60 выпускников, химию — 122, историю — 138 человек. Семь школьников показали высокие результаты по литературе в диапазоне от 80 до 100 баллов. В ближайшее время станут известны результаты экзаменов по математике, которые выпускники сдавали 27 мая.