Прикамец получил административный арест за пьяную езду

Полицейские стали преследовать нарушителя с включенным светозвуковым сигналом.
В лесном массиве один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, только тогда нарушитель остановился.
За рулем был молодой человек 2004 года рождения. В отношении нытвенца составлено четыре административных материала, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению полицейского.
Суд назначил нарушителю десять суток административного ареста.