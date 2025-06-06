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Прикамец получил административный арест за пьяную езду

Ночью 30 мая в Нытве водитель «Оки» не выполнил требование сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться.

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Источник: AP 2024

Полицейские стали преследовать нарушителя с включенным светозвуковым сигналом.

В лесном массиве один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, только тогда нарушитель остановился.

За рулем был молодой человек 2004 года рождения. В отношении нытвенца составлено четыре административных материала, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения и неповиновение законному распоряжению полицейского.

Суд назначил нарушителю десять суток административного ареста.