Белорусские татары встретили Курбан-байрам

Небольшой по меркам страны городок Ивье в Гродненской области сотни лет остается центром жизни и местом сохранения веры и традиций для белорусских мусульман.

Источник: Sputnik.by

В Беларуси татары осели более 600 лет назад, когда пришли сюда вместе с великим князем Витовтом. Веками они несли службу, жили согласно своему укладу и хранили традиции. В первую очередь веру — ислам.

Как мусульмане Ивья отмечают свой главный праздник жертвоприношения, узнал корреспондент Sputnik.

Праздник жертвоприношения

Курбан-байрам традиционно отмечают на 70-й день после Рамадана, и означает он окончание хаджа. Как и все значимые праздники, он привязан к лунному календарю, поэтому дата из года в год плавающая.

Само название праздника во всем мире больше известно на арабском языке — Ид аль-Адха, что дословно означает «праздник жертвоприношения». В Беларуси его знаюм под более привычным Курбан-байрам в тюркском его варианте — белорусские татары смогли сохранить спустя столько лет привычное для их предков из Крыма название.

Летний дождь

В пятницу в Ивье дождь лил с самого утра, но это ни капли не смущало верующих, которые собирались на крыльце мечети. Дом молитвы в белорусском местечке построили еще в XIX веке, и с тех пор он не менял ни свой облик, ни назначение даже в советские годы.

Мечеть разделена на две части: мужскую и женскую — это дань традиции и уважение к вере. В этот праздничный день всем мусульманам положено приходить в мечеть после полного омовения и в красивой одежде.

Служба начинается только после того, как собираются все местные и не только. Сегодня в Ивье приехали и мусульмане из других стран, которые живут в Беларуси.

В передней части мечети верующие расставляют угощения в корзинах, после этого начинается чтение священного Корана. Все молятся вслух на арабском, однако не все язык знают, но молитвы помнят наизусть.

Молятся в мечети, сидя на коврах перед дорожкой зеленого (священного в исламе цвета), для пожилых мужчин предусмотрены специальные скамьи, но начинают читать намаз всей общиной обязательно стоя. Кланяются всевышнему, славя его в пояс, а затем и на коленях.

Жертва красивая и чистая

После совершения намаза дорожки убирают, передавая друг другу, и, завершив молитву, верующие вслед за имамом выходят на улицу. С завершением молитвы закончился и дождь, ливший без конца все утро.

Наступает кульминация праздника — жертвоприношение. Во дворе уже приготовлены барашки и огромный бык (обязательно не младше двух лет).

Жертву положено приносить острейшими ножами, чтобы животное не испытывало мучений и не страдало. Как говорят мусульмане — оно не должно умереть дважды (сперва от страха, а потом от ножа).

На улице все друг друга поздравляют с праздником, чаще Курбан-байрамом, а иногда и просто: са святам (с праздником по-белорусски — Sputnik).

После завершения всех приготовлений мужчины приступают к своей работе. Все жертвоприношения имам обязательно сопровождает молитвой.

После того как жертвы принесены, верующие расходятся по домам, чтобы продолжить празднование уже в семейном кругу.

Смысл праздника

Курбан-байрам — не просто праздник жертвоприношения, это признание власти всевышнего над человеком и его жизнью. В Коране говорится, что пророк Ибрахим во сне увидел, как Аллах повелел ему принести в жертву собственного сына. Ибрахим подчинился воле всевышнего и рассказал о ней сыну. В момент, когда он был готов им пожертвовать, Аллах отвел его руку.

Всевышний увидел добродетель пророка и признал, что тот прошел испытание, доказавшее истинность веры. Поэтому жертва была заменена на барана.

Сейчас на Курбан-байрам могут приноситься в жертву бараны, бык или верблюд. Все зависит от того, в какой стране мусульмане отмечают праздник. Главное, чтобы животное было красивым и без недостатков. Потому что это жертва всевышнему, которая в другом мире ляжет на чашу весов добрых дел.

Мясо принято делить: треть — для семьи, треть — на угощение соседей и треть обязательно — как милостыню неимущим.