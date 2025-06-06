Белорусские татары встретили Курбан-байрам

В Беларуси татары осели более 600 лет назад, когда пришли сюда вместе с великим князем Витовтом. Веками они несли службу, жили согласно своему укладу и хранили традиции. В первую очередь веру — ислам.
Как мусульмане Ивья отмечают свой главный праздник жертвоприношения, узнал корреспондент Sputnik.
Праздник жертвоприношения
Курбан-байрам традиционно отмечают на 70-й день после Рамадана, и означает он окончание хаджа. Как и все значимые праздники, он привязан к лунному календарю, поэтому дата из года в год плавающая.
Летний дождь
В пятницу в Ивье дождь лил с самого утра, но это ни капли не смущало верующих, которые собирались на крыльце мечети. Дом молитвы в белорусском местечке построили еще в XIX веке, и с тех пор он не менял ни свой облик, ни назначение даже в советские годы.
Мечеть разделена на две части: мужскую и женскую — это дань традиции и уважение к вере. В этот праздничный день всем мусульманам положено приходить в мечеть после полного омовения и в красивой одежде.
В передней части мечети верующие расставляют угощения в корзинах, после этого начинается чтение священного Корана. Все молятся вслух на арабском, однако не все язык знают, но молитвы помнят наизусть.
Молятся в мечети, сидя на коврах перед дорожкой зеленого (священного в исламе цвета), для пожилых мужчин предусмотрены специальные скамьи, но начинают читать намаз всей общиной обязательно стоя. Кланяются всевышнему, славя его в пояс, а затем и на коленях.
Жертва красивая и чистая
После совершения намаза дорожки убирают, передавая друг другу, и, завершив молитву, верующие вслед за имамом выходят на улицу. С завершением молитвы закончился и дождь, ливший без конца все утро.
Наступает кульминация праздника — жертвоприношение. Во дворе уже приготовлены барашки и огромный бык (обязательно не младше двух лет).
Жертву положено приносить острейшими ножами, чтобы животное не испытывало мучений и не страдало. Как говорят мусульмане — оно не должно умереть дважды (сперва от страха, а потом от ножа).
На улице все друг друга поздравляют с праздником, чаще Курбан-байрамом, а иногда и просто: са святам (с праздником по-белорусски — Sputnik).
После завершения всех приготовлений мужчины приступают к своей работе. Все жертвоприношения имам обязательно сопровождает молитвой.
После того как жертвы принесены, верующие расходятся по домам, чтобы продолжить празднование уже в семейном кругу.
Смысл праздника
Всевышний увидел добродетель пророка и признал, что тот прошел испытание, доказавшее истинность веры. Поэтому жертва была заменена на барана.
Сейчас на Курбан-байрам могут приноситься в жертву бараны, бык или верблюд. Все зависит от того, в какой стране мусульмане отмечают праздник. Главное, чтобы животное было красивым и без недостатков. Потому что это жертва всевышнему, которая в другом мире ляжет на чашу весов добрых дел.
Мясо принято делить: треть — для семьи, треть — на угощение соседей и треть обязательно — как милостыню неимущим.