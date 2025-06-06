Организаторы «Небесной ярмарки» назвали цену полета на воздушном шаре

В этом году фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+) возвращается к традиционному формату. Он пройдет с 5 по 9 июля в Кунгуре, на стадионе «Труд», и включит чемпионат Приволжского федерального округа и Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту. Вместе с соревнованиями на аэростатах гостей ждет насыщенная культурная программа. В том числе, в небо поднимутся десятки ярких воздушных шаров. Одна из самых известных «изюминок» фестиваля — «танец слонов», когда воздушные шары плавно раскачиваются в небе под музыку.
Но многие туристы приезжают на «Небесную ярмарку» не только посмотреть на аэростаты, но и самим подняться в воздух. Если погода окажется благоприятной, то во время фестиваля это смогут сделать все желающие.
Организаторы назвали цену этого развлечения. Полет на воздушном шаре продолжительностью 40−90 минут будет стоить 11 тысяч рублей с человека, подъем на привязанном аэростате на высоту 15−25 метров — 500 рублей.
Полеты будут проходить по предварительной записи, а подъемы — в порядке живой очереди.