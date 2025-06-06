Создан первый поверхностный лазер на базе индиевых квантовых точек

Благодаря этому квантовые точки способны взаимодействовать с волнами света, поглощать их и преобразовать в другие формы колебаний. В прошлом, физики уже создавали поверхностные лазеры на базе этих наноструктур, однако все подобные устройства работали на слишком коротких длинах волн для их практического использования. Ученые обнаружили, что этот параметр можно скорректировать, если расположить квантовые точки в несколько слоев на подложке из фосфида индия.